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В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида

В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Ожидается еще одна.

«В наш регион пришла очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве семи тысяч доз», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения области.

С понедельника, 22 марта, препарат начнут развозить по медицинским учреждениям региона.

Таким образом, на сегодня в регион поступило почти 123 тысячи доз вакцины Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (создана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ). Плюс в сентябре была пилотная партия - 42 дозы.

Кроме того, в течение 10 дней в области ожидают от Минздрава России еще поставку еще 64 тысяч вакцины «Спутник V».

В регионе работает более 115 пунктов вакцинирования в 63 медицинских учреждениях. В субботу, 20 марта, впервые южноуральцы могли поставить прививку от ковида в торговом комплексе «Алмаз».

Напомним, записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции в режиме онлайн в любое удобное время можно на портале Госуслуг. Записаться можно также, позвонив в поликлинику, к которой житель прикреплен.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.

Ранее инфекционист рассказала южноуральцам, как лучше подготовиться к вакцинации, какие есть противопоказания, какие могут быть последствия после прививки и можно ли поставить только один компонент препарата. Кроме того, жителям пояснили, заразен ли человек в первые недели после прививки и нужно ли опасаться общения с ним.

В регионе продолжается практика еженедельной бесплатной диагностики на ковид в торгово-развлекательных комплексах.