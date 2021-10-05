В честь Дня учителя: пятого октября стартовала всероссийская «Битва экопросветителей 2.0»

В честь Дня учителя, который Россия отмечает сегодня, пятого октября, платформа Ecowiki.ru запустила второй сезон всероссийского конкурса «Битва экопросветителей».

Его организаторы предлагают всем желающим попробовать себя в роли педагога и провести экологические уроки для детей и подростков. Самые активные экопросветители выиграют призы.

Цель конкурса - силами энтузиастов вдохновить школьников на заботу о природе.

Принять участие в «Битве экопросветителей 2.0» могут родители и волонтеры без какой-либо специальной подготовки. Любой желающий сможет провести увлекательное интерактивное занятие для детей, используя пошаговую инструкцию и готовые материалы экоуроков на платформе Ecowiki.ru.

Для участия в конкурсе необходимо: зарегистрироваться на сайте; в разделе «Акции» выбрать «Экоурок» и скачать материалы любого из 47-ми предложенных уроков; провести одно или несколько занятий до 5 ноября; выложить пост в социальных сетях о проведенном занятии, используя хештеги #эковики #битва_экопросветителей_2; поделиться результатами с организаторами конкурса на платформе Ecowiki.ru.

Конкурс продлится с пятого октября до пятого ноября, а 11 ноября, в международный День энергосбережения, жюри платформы Ecowiki.ru назовет имена трех участников, которые провели наибольшее число уроков и/или привлекли максимальное количество слушателей.

Победители получат полезные подарки от партнеров акции.

«Мы неслучайно запускаем «Битву экопросветителей» в День учителя. Сегодня экопросвещением детей и подростков в большинстве случаев занимаются педагоги-энтузиасты - по зову сердца, ведь экология до сих пор не включена в обязательную школьную программу. Если им на помощь придут неравнодушные родители и волонтеры, это значительно облегчит труд учителей и поможет сформировать экологическую культуру у еще большего количества ребят. А готовые материалы уроков, пошаговая инструкция по организации мероприятия, интерактивный формат занятий и тематическое разнообразие помогут провести яркие и увлекательные занятия даже тем, у кого нет педагогического опыта», – отмечает координатор активисткой части портала Ecowiki.ru Татьяна Здобнова.

Первый сезон «Битвы экопросветителей» проходил с десятого марта по десятое апреля 2021-го года. Просветители провели более тысячи экологических уроков на разные темы, участниками которых стали более 22-х тысяч детей.