30.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 1 и 2 июля
30.06.2023
Преображение челябинской Свободы
30.06.2023
Дело экс-глава Катав-Ивановска передано в суд
30.06.2023
Народный фронт сообщил о горах человеческих фекалий под окнами жилого дома в Троицке
30.06.2023
Школьников Челябинской области бесплатно научат создавать мультфильмы
30.06.2023
В Челябинске оперативно демонтировали ларек-«нелегал» на Комсомольском проспекте
Преображение челябинской Свободы
01.06.2023
Жители Советского района Челябинска хотят дальнейшего благоустройства улицы Свободы
29.05.2023
Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться
13.04.2023
На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону
15.03.2023
В Советском районе две территории поборются за участие в федеральной программе благоустройства
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023