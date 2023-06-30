Преображение челябинской Свободы

Улица Свободы в Советском районе Челябинска, являющаяся гостевым маршрутом и объектом благоустройства (здесь уже не первый год создают пешеходные зоны), преображается и благодаря работе властей с собственниками помещений, чьи фасады выходят на нее.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», глава Советского района Владислав Макаров накануне, 29 июня, прорабатывал вопросы приведения в надлежащее состояние входных групп зданий и помещений, находящихся на благоустраиваемом в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» участке Свободы между улицами Плеханова и Орджоникидзе.

Как отмечают в администрации Советского района, также был решен ряд других застарелых проблем.

Проведены переговоры с новыми собственниками помещений бывшего кафе «Кабуки», достигнута договоренность о ремонте их фасада в 2024 году.

«Сейчас, чтобы старый устрашающий вид объекта не портил картину нового благоустройства пешеходной зоны, собственники закрыли периметр специальным баннером, как это принято делать со зданиями, находящимися на реконструкции. С соседнего тротуара, после долгой претензионной работы, был демонтирован павильон «Цветы», а с противоположной стороны улицы - убран киоск «Ремонт обуви». Предпринимателю было оказано содействие в поиске альтернативного помещения для работы, и теперь он оказывает услуги по ремонту в соседнем здании», - рассказали районные власти.

Также в администрации Советского района отметили, что больше всего нареканий было к состоянию помещений магазина «Башмачок».

«В результате наших убеждающих воздействий руководство магазина приступило к ремонту своих входных групп и приведению в надлежащее состояние прилегающей территории», - сообщили в администрации.

Также для достижения комплексного результата программы благоустройства управляющие компании проводят работу по приведению в порядок стен жилых домов, расположенных на вышеназванном участке улицы Свободы.