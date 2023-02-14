14.02.2023
Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима
14.02.2023
Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
14.02.2023
Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана
14.02.2023
Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля (18+)
13.02.2023
Подарок гурману: челябинка пыталась передать осужденному марихуану в кетчупе
В должности руководителя КРУ Челябинска Павла Чеурина сменил сотрудник мэрии
13.02.2023
Проспект Ленина в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона рублей
30.01.2023
В Челябинске в ближайшие пять лет появятся новые участки комплексной застройки
30.01.2023
В 2023 году Челябинск потратит на реализацию нацпроекта «Культура» 63 миллиона рублей
23.01.2023
В этом году челябинские власти планируют предоставить детям-сиротам 252 квартиры
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023