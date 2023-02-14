В должности руководителя КРУ Челябинска Павла Чеурина сменил сотрудник мэрии

Контрольно-ревизионное управление администрации Челябинска возглавил Андрей Овчинников.

Андрей Николаевич является выпускником ЧелГУ по специальности «Юриспруденция». В должность руководителя КРУ он вступил накануне, 13 февраля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 2005 по 2012 год Андрей Овчинников работал в правовом отделе администрации Тракторозаводского района. В 2012 году перешел на работу в администрацию Челябинска, пройдя путь от главного специалиста до заместителя начальника правового управления.

Прежний руководитель контрольно-ревизионного управления мэрии Павел Чеурин покинул пост по собственному желанию. Напомним, на этой должности генерал в отставке работал с осени 2019 года. На посту руководителя КРУ Челябинска он сменил Андрея Каягина.