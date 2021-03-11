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В Еткульском районе активно привлекают население к инициативному бюджетированию

В марте в Еткульском районе (Челябинская область) завершился прием инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Поступило 32 проекта от жителей 11 сельских поселений. Это проекты, направленные на благоустройство территорий и общественных пространств, ремонт учреждений культуры и образования, на создание объектов для занятия спортом.

Так, жители Новобатуринского сельского поселения представили проект «Доступный спорт», который предусматривает установку комплекса уличных тренажеров. Свое предпочтение спорту отдали и жители Печенкинского поселения, которые хотят, чтобы у них появилась многофункциональная площадка для занятий различными групповыми видами спорта, такими как футбол, волейбол, хоккей, а также беговая дорожка.

Еманжелинское поселение представило сразу четыре инициативных проекта: «Ремонтно-строительные работы сельского клуба поселка Депутатский», «Ремонт кровли сельского клуба поселка Березняки» и два проекта, направленные на обустройство тротуаров и пешеходной дорожки в селе Еманжелинка.

Два проекта по ремонту учреждений культуры поступило от жителей Селезянского сельского поселения.

Для многих поселений актуальным является вопрос создания комфортных условий для массового отдыха граждан: оборудование скверов и детских площадок. Инициаторами таких проектов выступили жители Каратабанского, Пискловского, Белоносовского и Белоусовского сельских поселений.

Следующим этапом станет конкурсный отбор внесенных проектов. Комиссия рассмотрит поступившие инициативы, в соответствии с установленными критериями произведет отбор тех, которые являются наиболее приоритетными и важными. Победителями будут признаны проекты, набравшие наибольшее количество баллов.

До заседания конкурсной комиссии, в целях выявления мнения граждан по поводу востребованности инициативных проектов, представленных на конкурсный отбор, будет проведено голосование. На портале электронных голосований «Активный житель74» жители Еткульского района смогут выразить свое мнение по всем инициативным проектам района.

Напомним, что с первого января в Челябинской области вступил в силу закон об инициативном бюджетировании – форме участия граждан в распределении бюджетных средств для решения самых актуальных вопросов местного значения. По решению губернатора Алексея Текслера на реализацию идей жителей Челябинской области выделено 1,5 миллиарда рублей. Еткульский район из областного бюджета на эти цели получит порядка 13 миллионов рублей.

«В числе первоочередных задач на 2021 год перед нами стоит реализация проектов инициативного бюджетирования. От того, как оперативно и качественно мы их исполним, будет зависеть уровень доверия населения к органам местного самоуправления и дальнейшее участие жителей района в данном проекте. Необходимо активно популяризировать его, донести жителям информацию о способах его реализации и привлекать население к выдвижению инициатив уже на следующий год» - говорит глава района Юрий Кузьменков.

Фото: администрация Новобатуринского сельского поселения