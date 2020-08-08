В этом году челябинские врачи провели почти 25 тысяч операций на глазах

Челябинская область сегодня, восьмого августа, вместе со всем миром отмечает Международный день офтальмологии.

По случаю профессионального праздника южноуральские врачи подводят итог полугодовой работы. За это время в регионе было проведено 25 тысяч операций на глаза.

Офтальмологическая служба Челябинской области входит в число лидеров в России: комиссия минздрава РФ подтвердила высокий уровень и качество всех услуг офтальмологических служб Южного Урала по результатам проверки.

Одна из уникальных операций, проводимая в регионе, - кератопластика. Это хирургическая операция, в ходе которой поврежденный участок роговицы пациента заменяется донорским трансплантатом. Пересадка позволяет значительно улучшить зрение при заболеваниях, поражающих роговицу, и восстановить повреждения, полученные при травмах глаза.

Обычно операцию проводят под общей анестезией. Роговица является относительно простой тканью и не содержит кровеносных сосудов, поэтому в подавляющем большинстве случаев донорский участок прекрасно приживается. В России такая операция мало где практикуется.

Как отмечают в пресс-службе минздрава Челябинской области, среди самых распространённых заболеваний офтальмологи называют глаукому, возрастную макулярную дегенерацию и катаракту. Первые два недуга в начальных стадиях протекают практически бессимптомно, а на поздних, когда снижается зрение, уже не всегда удается стопроцентно помочь.

«Мы постоянно напоминаем, что от самих пациентов в большей мере зависит и наш успех, и результат для них. Надо помнить, что несмотря на кажущееся благополучие, необходимо вовремя проходить профилактические осмотры или обращаться к офтальмологу, особенно в пожилом возрасте. В любой медицинской специальности лучше предупредить, чем лечить», – отметил специалист-офтальмолог, внештатный специалист министерства здравоохранения Челябинской области Валерий Экгардт.

Период пандемии стал определенной «проверкой на глаза», отмечает специалист. Дистанционные методы обучения и онлайн-курсы в период самоизоляции приводит к увеличению зрительной нагрузки. Для детей и подростков это чревато развитием близорукости, снижения зрения. С возрастом это может стать причиной и других проблем с глазами.

«Зрительная нагрузка должна чередоваться отдыхом для глаз, а еще лучше выполнением небольшого комплекса упражнений, который легко можно найти в любых доступных источниках», - подчеркнул Валерий Экгардт.

Врачи не советуют смотреть фильмы 3D и считают популярный шрифт Times New Roman не слишком «полезным» для наших глаз. Но не все компьютерные программы вредны. Например, канадские ученые рекомендуют играть в старый добрый тетрис. Так, утверждают они, лечится синдром «ленивого глаза».