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С Днем офтальмологии!

В этом году челябинские врачи провели почти 25 тысяч операций на глазах

Общество
Сегодня, 13:47
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Челябинская область сегодня, восьмого августа, вместе со всем миром отмечает Международный день офтальмологии.

По случаю профессионального праздника южноуральские врачи подводят итог полугодовой работы. За это время в регионе было проведено 25 тысяч операций на глаза. 

Офтальмологическая служба Челябинской области входит в число лидеров в России: комиссия минздрава РФ подтвердила высокий уровень и качество всех услуг офтальмологических служб Южного Урала по результатам проверки.

Одна из уникальных операций, проводимая в регионе, - кератопластика. Это хирургическая операция, в ходе которой поврежденный участок роговицы пациента заменяется донорским трансплантатом. Пересадка позволяет значительно улучшить зрение при заболеваниях, поражающих роговицу, и восстановить повреждения, полученные при травмах глаза. 

Обычно операцию проводят под общей анестезией. Роговица является относительно простой тканью и не содержит кровеносных сосудов, поэтому в подавляющем большинстве случаев донорский участок прекрасно приживается. В России такая операция мало где практикуется.

Как отмечают в пресс-службе минздрава Челябинской области, среди самых распространённых заболеваний офтальмологи называют глаукому, возрастную макулярную дегенерацию и катаракту. Первые два недуга в начальных стадиях протекают практически бессимптомно, а на поздних, когда снижается зрение, уже не всегда удается стопроцентно помочь.

«Мы постоянно напоминаем, что от самих пациентов в большей мере зависит и наш успех, и результат для них. Надо помнить, что несмотря на кажущееся благополучие, необходимо вовремя проходить профилактические осмотры или обращаться к офтальмологу, особенно в пожилом возрасте. В любой медицинской специальности лучше предупредить, чем лечить», – отметил специалист-офтальмолог, внештатный специалист министерства здравоохранения Челябинской области Валерий Экгардт. 

Период пандемии стал определенной «проверкой на глаза», отмечает специалист. Дистанционные методы обучения и онлайн-курсы в период самоизоляции приводит к увеличению зрительной нагрузки. Для детей и подростков это чревато развитием близорукости, снижения зрения. С возрастом это может стать причиной и других проблем с глазами.

«Зрительная нагрузка должна чередоваться отдыхом для глаз, а еще лучше выполнением небольшого комплекса упражнений, который легко можно найти в любых доступных источниках», - подчеркнул Валерий Экгардт.

Врачи не советуют смотреть фильмы 3D и считают популярный шрифт Times New Roman не слишком «полезным» для наших глаз. Но не все компьютерные программы вредны. Например, канадские ученые рекомендуют играть в старый добрый тетрис. Так, утверждают они, лечится синдром «ленивого глаза».

 

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