В Челябинской области вновь обновлен антирекорд по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

В ГКБ №1 Челябинска сломался компьютерный томограф, жителей просят пока обращаться на другие базы

В первой городской клинической больнице №1 Челябинска, где на сегодня развернута база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, вышел из строя компьютерный томограф. Пациентов просят временно обращаться для проведения обследования в другие медицинские учреждения.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в городском управлении здравоохранения Челябинска, аппарат КТ на базе ГКБ №1 вышел из строя в связи с высокой нагрузкой. «В настоящее время заказаны запчасти, ремонт будет произведен в кратчайшие сроки» - отметили в горздраве.

Тем пациентам, которые не смогли пройти обследование на компьютерном томографе из-за его поломки, необходимо обратиться в поликлинику для записи на диагностику на другие базы.

На муниципальных базах аппараты КТ работают еще в городских больницах №№ 6, 8 и 9. Все аппараты исправны. Кроме того, КТ проводят и региональные базы, находящиеся в Челябинске.

В пресс-службе минздрава уточнили, компьютерную томографию в Челябинске проводят в восьми медицинских учреждениях: областная клиническая больница № 2, областная клиническая больница № 3, ДКБ на ст. Челябинск ОАО «РЖД»; клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России и горбольницы №№ 1, 6, 8, 9.