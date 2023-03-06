В храме Коркино начала работу мастерская по изготовлению окопных свечей

В храме святых апостолов Петра и Павла города Коркино (Челябинская область) начала работу мастерская по изготовлению блиндажных (окопных) свечей. Чебаркульское благочиние отправило четыре грузовика с необходимыми вещами бойцам СВО. Магнитогорская епархия организовала благотворительную акцию «Кулич солдату».

Как сообщили в Челябинской епархии, все желающие смогут принять участие в изготовлении блиндажных свечей. Нужны жестяные банки, гофрированный картон (коробки). Этим добрым и полезным делом будут заниматься в Коркино каждую субботу в 11 часов в классе воскресной школы (расположен в здании регистратурым по адресу: л. Демьяна Бедного, 40).

На прошлой неделе, в первую неделю Великого поста, храм Преображения Господня города Чебаркуля отправил четыре КамАЗа, груженных подарками и необходимыми для выполнения боевых задач вещами, для военнослужащих 90-й Витебско-Новгородской танковой дивизии, находящихся в зоне СВО. В сборе помощи участвовали приходы области.

«Одни прихожане организовали отлив окопных свечей, другие наладили изготовление маскировочных сетей. Многие неравнодушные земляки шьют для бойцов тёплые вещи, вяжут носки», - отметили в Челябинской епархии.

А Магнитогорская епархия организовала благотворительную акцию «Кулич солдату». С первого марта по 10 апреля 2023 года проводится сбор денежных средств на закупку куличей для воинов-южноуральцев, участвующих в Специальной военной операции.

Кружка для сбора пожертвований находится у иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Кафедральном соборе Вознесения Христова по адресу: ул. Вознесенская, 33.

Как уже сообщало агентство, «Швейный спецназ» в свободное от работы время шьет вещи для бойцов, которые понадобятся им в зоне специальной военной операции.