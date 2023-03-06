06.03.2023
Школу Трехгорного в этом году ждет долгожданный комплексный ремонт
06.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое марта (18+)
06.03.2023
В храме Коркино начала работу мастерская по изготовлению окопных свечей
06.03.2023
Насильник из Челябинской области осужден за содействие терроризму
06.03.2023
В Челябинской области с начала года от бешенства погибли шестеро животных
06.03.2023
Полицейские Челябинской области присоединились к флешмобу полиции Югры
В храме Коркино начала работу мастерская по изготовлению окопных свечей
02.03.2023
Путин - об украинских неонацистах: Ничего у них не получится - мы их дожмём
02.03.2023
Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области
21.02.2023
Путин предложил установить для всех участников СВО отпуск не менее 14 дней каждые полгода
21.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023