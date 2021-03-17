В Историческом музее Челябинска можно будет увидеть космический скафандр

В Челябинске на выставке «Время первых», которая готовится в Историческом музее Южного Урала к 60-летию первого полета человека в космос, можно будет увидеть немало предметов, имеющих непосредственное отношение к космическим путешествиям. Среди них — спасательный скафандр «Сокол» для экипажей космического корабля «Союз».

Этот скафандр предоставлен Уральским авиационным поисково-спасательным центром (г. Екатеринбург) и вообще-то не является музейным экспонатом. Его используют на тренировках по поиску и эвакуации космонавтов с места посадки спускаемого аппарата.



Такие учения проходят раз в полгода, и они максимально приближены к реальности: есть затерянная в степях настоящая капсула с «космонавтами» внутри, которую нужно сначала обнаружить с самолета (максимум в течение 15 минут), а потом направить к ней отряд спасателей-парашютистов на вертолетах, чья задача — извлечь «космонавтов» из капсулы, при необходимости оказать им первую помощь и эвакуировать.



Кстати, единственный в России космический поисково-спасательный отряд базируется именно в Челябинской области, в городе Троицке. Так что где как не в Историческом музее Южного Урала рассказывать о его работе в канун Дня космонавтики.



Посетителей выставки «Время первых» ожидает встреча и с другими интереснейшими предметами, связанными с космосом. Так что обводим в календаре дату 5 апреля: в этот день выставка начнет работу в холле второго этажа западной башни. В музее ждут всех!