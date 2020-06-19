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В избиркомах Челябинской области подтверждены случаи коронавируса

Общество
Сегодня, 10:09
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области выявлена коронавирусная инфекция у нескольких сотрудников территориальных и участковых избирательных комиссий.

Тестирование на COVID-19 членов ТИК и УИК было проведено в преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, было выборочно проверено более трех тысяч 200 сотрудников комиссий. Выявлено 12 положительных тестов. «Болезнь в этих случаях протекает в легкой форме, лечение проходит амбулаторно», - отметили в министерстве здравоохранения.

Инфицированным выданы предписания Роспотребнадзора о 14-дневной самоизоляции. Заболевшие к работе на участках допущены не будут.

В минздраве уточнили, по решению Роспотребнадзора РФ и Центральной избирателей комиссии приказ о тестировании всех членов ТИК и УИК утратил силу. При этом тесты у всех 14 категорий граждан, подлежащих обследованию на ковид, продолжаются. Так, за прошедшие сутки было взято пять тысяч 397 анализов.

Сама процедура голосования будет организована в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ЦИКа и будет безопасна для всех участников голосования.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Избирательная комиссия Челябинской области
Министерство здравоохранения Челябинской области
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