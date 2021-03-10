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В Казани открыли мемориальную доску академику Виктору Макееву

В Казани торжественно открыли мемориальную доску академику Виктору Макееву, имя которого носит государственный ракетный центр Миасса (Челябинская область).

Мемориальная доска установлена на фасаде первого здания Казанского национального исследовательского университета имени Туполева - Казанского авиационного института (КНИТУ-КАИ) пятого марта.

Мероприятие было приурочено к 89-й годовщине университета и собрало гостей из разных городов страны, в том числе Миасса.

На торжественное мероприятие были приглашены исполняющий обязанности заместителя главного конструктора АО «ГРЦ Макеева» Андрей Денисовский и сын Виктора Петровича – Александр Макеев, который поблагодарил Казань за то, что приютила в годы войны стольких людей, и рассказал, как отец, прибыв на Урал, выбрал город Миасс.

Вспомнил сын выдающегося ученого и о том, что Сергей Афанасьев, покидая пост министра общего машиностроения, предлагал занять это место Макееву, но Виктор Петрович остался верен родному конструкторскому бюро.

«В этом и выражалась любовь отца к земле, людям, своим товарищам, - сказал Александр Макеев. - Отец не раз говорил: «Ракеты что ли главное?!» Главным он считал людей, работу с людьми».

Андрей Денисовский (к слову, выпускник Казанского авиационного института) отметил в своем выступлении, что заслуги академика Макеева неоспоримы – оставленный им задел широко используется в современных разработках.

В 1991-м году имя Виктора Макеева было присвоено родному предприятию. В его честь названы проспекты и улицы, судно Северного флота ВМФ. Установлены бюсты, мемориальные доски, учреждены стипендии и медали. Ежегодно проводятся научно-технические конференции его имени - «Макеевские чтения».

После торжественных слов прозвучали любимые песни советского академика, в том числе «Белые крылья» и «Усталая подлодка», которые называют песнями-талисманами Виктора Петровича: они сопровождали его и в успехах, и неудачах.

Виктор Макеев - основоположник отечественной школы морского ракетостроения, дважды Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий.

«Виктор Петрович - гордость нашего вуза. Нам есть на кого равняться!» -сказал ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов.

Он подчеркнул, что в Казанском университете гордятся тем, что вуз связан с именем Виктора Макеева, который учился здесь с 1942-го по 1944-й годы.

Свой трудовой путь он начал в 1939-м году учеником чертёжника на Московском авиационном заводе. В ноябре 1941-го завод был эвакуирован в Казань, а вместе с ним и Виктор Макеев, который, совмещая работу с учебой, окончил экстерном среднюю школу и в 1942-м году поступил на вечернее отделение Казанского авиационного института. Через два года, по возвращении в Москву, был зачислен в число студентов Московского авиационного института.

Главный итог производственной деятельности Виктора Макеева (как генерального конструктора) и возглавляемого им коллектива - это создание трех поколений баллистических ракет подводных лодок и стратегических морских ракетных комплексов, послуживших основой для становления и развертывания одной их главных компонент стратегических ядерных сил нашей страны.