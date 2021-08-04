В колонии Копейска свадебный бум

В ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области свадебный бум. В один день свои отношения здесь узаконили сразу пять пар.



Регистрацию проводила представитель службы ЗАГС в торжественной обстановке. Под звуки свадебного марша, в присутствии самых близких и дорогих людей – родителей, братьев и сестер - пары узаконили свои отношения.





Женихи и невесты обменялись клятвами в знак любви и верности. Им было вручены свидетельства о заключении брака.



Молодожены и гости поблагодарили администрацию учреждения за хорошо организованное мероприятие. После официальной части парам были предоставлены длительные трехдневные свидания.



