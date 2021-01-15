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В КСП рассказали, как обжаловать штрафы с камер в плохую погоду

Автомобилисты Челябинской области в снежную погоду, когда не видно разметки, могут получать штрафы за пересечение сплошной линии. Контрольно-счетная палата Челябинской области объяснила, почему это происходит и как обжаловать постановление.

«Зима в самом разгаре, дороги где-то чистятся хорошо, где-то не очень, а где-то никогда, но штрафы автовладельцам приходят исправно, - отметили в КСП Челябинской области. - Довольно частый случай, когда под дорожной кашой из снега, грязи и химикатов, да еще сквозь летящую из-под колес жижу разглядеть разметку на асфальте просто невозможно. Однако для камер это сложности не вызывает».

В работе камер прописан определенный алгоритм: если автомобиль попадает в область, в которую не должен заезжать, то камера фиксирует это как нарушение. Наличие снега на дороге при этом не учитывается. Далее снимок отправляется в центр автоматизированной фото- и видеофиксации. Если инспектор невнимательно рассмотрит фотографию, то автомобилисту придет штраф.

В то же время нарушения в плохую погоду не должны администрироваться. В случае, если штраф пришел за выезд на полосу общественного транспорта или за пересечение сплошной линии, а на снимке не видно разметку, то такое постановление можно обжаловать.

«Для этого необходимо обратиться в то подразделение, которое это постановление оформило. Нужно либо приехать лично, либо направить жалобу по почте. Напомним, что на обжалование дается 10 суток с момента получения постановления. Отсутствие разметки — это серьезный повод для отмены штрафа», - пояснили в КСП региона.