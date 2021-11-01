01.11.2021
Власти Челябинска объявили «войну» нелегальным торговцам «незамерзайкой»
01.11.2021
В Магнитогорске для школьников и студентов сохранили льготный проезд
01.11.2021
В перечне челябинских недостроев стало на один объект меньше
01.11.2021
Жители Чкалова заявили, что «Ромкор» сбрасывает нечистоты в реку Санарка
01.11.2021
В Троицке задержан водитель, насмерть сбивший 40-летнюю женщину
01.11.2021
Тиктокер из Челябинска, который зарабатывал на деменции бабушки, трижды судим
В Магнитогорске для школьников и студентов сохранили льготный проезд
27.10.2021
В Магнитогорске наведут порядок в уличной торговле
27.10.2021
Магнитогорские пенсионеры будут ездить в трамваях бесплатно
26.10.2021
Депутаты Магнитогорска переизбрали главу города Сергея Бердникова на новый срок
19.10.2021
В Магнитогорске назвали кандидатуры на должность главы города
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021