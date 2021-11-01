В Магнитогорске для школьников и студентов сохранили льготный проезд

Школьники и студенты Магнитогорска (Челябинская область) в 2022-м году продолжат ездить в общественном транспорте по льготному тарифу, который составляет десять рублей и вдвое ниже действующего в муниципалитете тарифа.

Решение сохранить льготы на проезд для студентов-очников вузов, колледжей и школьников общеобразовательных и коррекционных учебных заведений Магнитки принято на прошедшем заседании городского Собрания депутатов.

Спикер Собрания Александр Морозов напомнил, что такой льготой пользуются не только магнитогорцы, но и все обучающиеся в городских образовательных учреждениях.

Как уточнила начальник отдела по взаимодействию со СМИ городского Собрания депутатов Анжелика Филипова, всего в Магнитогорске обучаются более 74-х тысяч студентов и школьников. В течение года они совершают примерно 4,3 миллиона поездок.