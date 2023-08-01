В Магнитогорске на Аллее славы открыли Арки героев

В Магнитогорске (Челябинская область) на Аллее Славы героев специальной военной операции, у захоронений погибших в Афганистане и Чечне появились входные группы в виде арок. Они символизируют память о подвиге военнослужащих и славу защитникам Отечества.

К участникам торжественного открытия обратились глава города Сергей Бердников, депутат Госдумы Виталий Бахметьев, ветераны боевых действий, владыка Зосима.

«Аллея Славы героев специальной военной операции появилась чуть больше года назад. Это место стало святым для горожан, таким же святым, как Вечный огонь у монумента «Тыл-Фронту». На протяжении многих лет мы приходим и чтим память воинов, выполнивших свой долг в Афганистане и Чечне. Сейчас приходим к ребятам, не вернувшимся со специальной военной операции. Это место - наша гордость, это место – наша боль. Вечная память и вечная Слава нашим героям!», - сказал заместитель председателя городского Собрания Сергей Король.

«Установка арок, создание мемориала – это маленькая частичка в увековечивание памяти героев. Уверен, что на подвигах этих ребят будет воспитано не одно поколение россиян. Вечная память героям! Вечная слава!», - сказал депутат городского Собрания, директор Механоремонтного комплекса ПАО "ММК" Олег Ширяев. Именно специалисты МРК изготовили эти уникальные ажурные кованые арки.

Участники мероприятия возложили цветы к могилам участников специальной военной операции и воинов Афганистана и Чечни, отдавшим свои жизни за Родину.