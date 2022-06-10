В Магнитогорске объявили набор в первый класс патриотической направленности

Средняя общеобразовательная школа № 39 Магнитогорска (Челябинская область) объявила набор мальчиков и девочек на 2022-2023 учебный год в первый класс патриотической направленности.

«Патриотическое направление будет реализовано в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования, а также через взаимодействие с Советом ветеранов пограничной службы Магнитогорска, отделом погранично-таможенного контроля аэропорта города», - пояснили в школе.

С информацией о приеме можно ознакомиться на сайте учебного заведения.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, в школах области кадетские классы имеют патриотическую направленность, многие из них работают во взаимодействии с МЧС или ОМОН.

В кадетских классах дети не просто знакомятся с российской символикой, они более углубленно изучают историю и многое другое. «Кадет в школе -э то не просто звание, а первая ступенька к достижению более осознанной и серьезной цели: стать защитником Родины, офицером, стать примером для подражания», - подчеркнули в министерстве.

Напомним, с первого сентября 2022 года каждая учебная неделя в школах будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации.

Помимо этого, в школах усилят историческое просвещение и будут проводиться уроки «Разговоры о важном».