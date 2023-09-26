В Магнитогорске появилась Стена Героев

В Магнитогорске (Челябинская область) возле любимого места отдыха горожан - Экологического парка – открыли новый стрит-арт объект.

Ранее заброшенный с заросшими сорняками забор облагородили активные жители - сторонники «Единой России», а известный горожанам художник Михаил Котлованов изобразил на нём сцены военно-патриотической тематики.

На открытие Стены пришли ветераны и молодежь, участники боевых действий, представители общественных организаций. Добрые слова поддержки патриотических инициатив сказали спикер Собрания Александр Морозов, заместитель председателя Совета ветеранов Василий Муравицкий, руководитель «Парков Магнитки» Аркадий Швыдкий и ветеран Чечни Леонид Перков.

«Хорошими красками, которые не смоются и сохранят свой цвет после дождей, сделаны эти рисунки. Причем, со смыслом, патриотической направленности. Сделали это не для «галочки», не по призыву сверху, а по своей инициативе. Приятно будет людям, кто рядом живет и кто мимо проезжает», - отметил Александр Морозов.

На открытии Стены Героев звучали песни и стихи о Родине, о любви, доблести и мужестве.