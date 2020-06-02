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В Магнитогорске закрыты на карантин несколько медучреждений

Общество
Сегодня, 17:43
Автор: 
Олеся Денисова

В Магнитогорске (Челябинская область) закрыты на карантин несколько медицинских учреждений в связи с выявленными случаями коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в оперативном штабе Магнитогорска со ссылкой на главного санитарного врача по Магнитогорску Ларису Булакову.

Закрыты на карантин областной наркологический диспенсер, центр диализа, терапевтическая реанимация и второе терапевтическое отделение в городской больнице №3, отделение патологии беременных в роддоме №2.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску, по состоянию на 11 часов второго июня в городе подтверждено 755 случаев COVID-19. По данным областного оперативного штаба в городе зарегистрировано 767 случаев коронавирусной инфекции, из них 29 – завозных (Москва, Санкт-Петербург, Тула, Аргентина, США, Египет).

В городе крупным очагом заражения стал «Зеленый рынок». С начала пандемии умерло уже 10 магнитогорцев с коронавирусом (по данным городского штаба – 16 человек). К настоящему моменту 244 инфицированных выздоровели и выписаны из больниц.

Напомним, на прошлой неделе были закрыты на карантин детское поликлиническое отделение районной больницы и центр общей врачебной (семейной) практики в Муслюмово (Кунашакский район). У семи сотрудников Кунашакской районной больницы получен положительный тест на Covid-19.

Коронавирус выявлен у сотрудников детской поликлиники в Аргаяшском муниципальном районе, у пациентки в гинекологическом отделении городской больницы Златоуста.

Закрыли на карантин гинекологическое отделение ОКБ №3 (больнице скорой помощи) в Челябинске, где выявили коронавирус у сотрудницы. На прошлой неделе было закрыто отделение неврологии этой больницы (выявлено три случая коронавируса у сотрудников).

Девятого апреля в ОКБ №3 закрывали на двухнедельный карантин одно из двух отделений пульмонологии, где был выявлен пациент с коронавирусной инфекцией. Закрывали на карантин также два отделения Еманжелинской городской больницы, а также терапевтическое и реанимационное отделения горбольницы в Усть-Катаве.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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