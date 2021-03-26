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В Миассе ветерану ВОВ отказали в выплате 50 тысяч рублей

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В Миассе ветерану ВОВ отказали в выплате 50 тысяч рублей

В Миассе (Челябинская область) прокурор через суд добился единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей для ветерана Великой Отечественной войны. Изначально пенсионерке отказали из-за поздно полученного удостоверения ветерана.

Пожилая женщина обратилась в прокуратуру после того, как городское управление Пенсионного фонда России отказало ей в выплате пособия к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Установлено, что пенсионерка в 2016 году оформила статус ветерана Великой Отечественной войны, поскольку в 1944-1945 годы работала в колхозе и имеет право на льготы, установленные Федеральным законом «О ветеранах». Однако ей было отказано выплате, поскольку удостоверение ветерана было получено только в 2016 году», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Хотя в соответствии с указом президента России данное пособие могут получить те пенсионеры, которые постоянно проживают на территории страны, являются ветеранами ВОВ из числа тех, кто проработал в тылу с 1941 по 1945 годы не менее шести месяцев.

«Каких-либо ограничений, касающихся времени оформления статуса ветерана войны, законодательство не содержит», - обратила внимание Мамаева.

Миасский городской суд удовлетворил требования прокурора о признании за пенсионеркой права на выплату и возложил на управление Пенсионного фонда обязанность выплатить пособие.

Прокуратура поставила исполнение судебного решения на контроль.