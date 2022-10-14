В минздраве Челябинской области новое назначение

Заместителем министра здравоохранения Челябинской области назначена Наталья Шеломова, до настоящего момента работавшая заместителем главного врача по медицинской части клиники Южно-Уральского государственного медицинского госуниверситета.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 10 октября 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 13 октября.

«Назначить Шеломову Наталью Николаевну заместителем министра здравоохранения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В настоящий момент министерством здравоохранения области руководит Агата Ткачева (с мая 2022 года – и.о. министра, с июля - министр).

На сегодня у главы регионального минздрава один первый зам (Елена Недочукова, с первого июля 2022 года) и четыре заместителя: Марина Штрахова (в минздраве с июня 2011 года, замминистра – с сентября 2015 года), Евгений Ванин (с декабря 2019 года) и Ирина Гладкова (со второго сентября 2022 года) и Наталья Шеломова (с 10 октября 2022 года).

Для справки

Наталья Николаевна Шеломова родилась 19 декабря 1980 года в с. Соколовка Северо-Казахстанской области. В 2004 году с отличием окончила ГОУ ВПО Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». В 2007 году прошла профессиональную переподготовку по специальности «Кардиология».

Начала свою трудовую деятельность еще будучи студенткой в 2002 году, работала медсестрой в отделении реанимации областного онкоцентра.

С августа 2004 по январь 2012 года работал дежурным врачом в приемном отделении горбольницы № 8, № 9, участковым терапевтом поликлиники дорожной больницы.

В июля 2007 по декабрь 2018 года работала врачом-кардиологом поликлиники №1 клиники ЧелГМА. С 2018 года по октябрь 2022 года - замглавного врача по медицинской части Клиники Челябинской государственной медицинской академии. С 10 октября 2022 года – заместитель министра здравоохранения Челябинской области.