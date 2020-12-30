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Дмитрий Тарасов назначен исполняющим обязанности первого замминистра Челябинской области

В министерстве здравоохранения Челябинской области произведены анонсируемые накануне кадровые перестановки.

Первый заместитель министра здравоохранения Виктория Сахарова покинула занимаемый пост.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Виктория Владиславовна покинула госслужбу 29 декабря 2020 года по собственной инициативе. Она занимала должность первого замминистра здравоохранения с февраля 2013 года.

Исполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения региона будет 42-летний Дмитрий Тарасов. Постановление об его назначении подписал Алексей Текслер 29 декабря 2020 года. Накануне Тарасов сдал мандат депутата Челябинской городской думы и покинул все занимаемые в парламенте посты. К своим новым обязанностям в министерстве он приступил с 30 декабря.

ДЛЯ СПРАВКИ

Дмитрий Алексеевич Тарасов родился 23 февраля 1978 года в Риге (Латвия). В 2000 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию. После этого в течение шести лет работал в Челябинской государственной медицинской академии, занимался преподавательской и лечебной деятельностью. С 2005 по 2007 годы работал заместителем директора по финансово-экономической безопасности ООО «Модем» (по совместительству). В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию.

С 2007 по 2010 годы трудился исполнительный директором в ООО «Урологическая клиника», где курировал вопросы ИТ-стратегии предприятия. В мае 2010 года стал председателем комитета информационного и программного обеспечения правительства Челябинской области, которое в ноябре этого же года было реорганизовано в министерство информационных технологий и связи.

В мае 2013 года Тарасов был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения региона. Он возглавлял минздрав менее года. В июне 2014 года ушел в отставку и стал руководить первой городской больницей.

Избирался депутатом Челябинской городской думы первого созыва. Во втором созыве избран вице-спикером.