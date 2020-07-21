В нацпарке «Таганай» построят новые объекты

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) возводят новый мост-переправу и продолжают монтаж лестницы, ведущей к вершине Двуглавой сопки. Работы ведутся в рамках национального проекта «Экология»

Как сообщает пресс-служба национального парка, сейчас идёт строительство моста через реку Тесьма. Переправа появится на новом маршруте, ведущем к Большой Каменной реке. Тропа пройдёт мимо смотровой площадки Тёщин язык. На протяжении маршрута установят километровые таблички. На самой Каменной реке обустроят «спрятанную» в рельеф смотровую площадку, которая позволит прогуляться по россыпи. А на стоянке рядом появится туалет.

В то же время на Двуглавой сопке начинается монтаж ещё одной секции лестницы, ведущей к вершине. Детали конструкции уже подняты к точке сбора. Первый новый пролёт, длиной 70 метров, готов. Когда обустройство завершится, на гору будут вести 752 ступени, что облегчит подъем туристам.

Напомним, у южноуральцев появилась возможность поддержать идею создания туристических кластеров на особо охраняемых природных территориях региона. Проголосовать за проекты Челябинской области можно, зарегистрировавшись на сайте конкурса, выбрав в разделе «География» нашу область и поставив лайк выбранному проекту.