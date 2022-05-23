23.05.2022
В нацпарке «Таганай» появились два «рыцаря леса»
23.05.2022
Стопроцентно российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения
22.05.2022
За сутки заболело ковидом 120 южноуральцев, выздоровело 42, умерло четверо
22.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 мая
21.05.2022
Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании
21.05.2022
Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей
В нацпарке «Таганай» появились два «рыцаря леса»
11.03.2022
На Таганае продолжается поиск пропавшего туриста из Перми
22.12.2021
Из-за «снежного недобора» на Таганае могут проснуться и начать бродить медведи
29.11.2021
Новая тропа «Таганая» стала призером конкурса «Сокровища России»
25.11.2021
Нацпарк «Таганай» открыл «столовые» под открытым небом для птиц и зверей
Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
20.05.2022
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022