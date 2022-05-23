В нацпарке «Таганай» появились два «рыцаря леса»

Два сотрудника отдела охраны национального парка «Таганай» (Челябинская область) стали «рыцарями леса».

Премию с таким говорящим названием присуждают тем, кто сохраняет природу, учреждена она Фондом защиты диких животных, основанным в Башкортостане известным писателем и путешественником Камилем Зиганшиным и его супругой.

В мае 2021-го года государственный инспектор по охране окружающей среды Алексей Дёмин спешил на помощь коллегам – горела сопредельная с «Зигальгой» территория, огонь мог перекинуться на национальный парк. Но на пути к одному ЧП Алексей стал свидетелем другого: на реке Юрюзань терпели бедствие туристы. Мужчина и женщина, решившие отправиться на сплав на старой резиновой лодке, без касок и спасательных жилетов, просто не справились с управлением.

И кто знает, чем закончилось бы их путешествие, если бы не Дёмин. Он вытащил сплавщиков из воды, помог им забраться на борт. И поспешил на тушение пожара. Который, кстати, остановили у границы парка. Свой поступок сам герой не считает чем-то выдающимся.

«Я просто не мог поступить иначе, ведь люди были в опасности», - сказал Алексей Дёмин, который за спасение людей и верность профессии стал лауреатом премии «Рыцарь леса».

Коллега Алексея, старший госинспектор по охране окружающей среды Екатерина Беберштейн, может вдохновить идеей бережного отношения к природе любую аудиторию – от дошкольников до пенсионеров.

Автор двухмодульного урока сумела сделать непростую тему охраны лесов от пожаров доступной и интересной. В апреле и мае такие занятия прошли в библиотеках и учебных заведениях не только Златоуста, но и Челябинска, Миасса и Катав-Ивановского района. За нестандартный подход к экологическому просвещению Екатерина Беберштейн удостоена премии «Рыцарь леса» первой степени, рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай».

«Приятно, когда твои успехи и достижения признают. И вдвойне приятно, когда это делают коллеги, - отметила Екатерина Беберштейн. – Это значит, ты на верном пути, и всё делаешь правильно. Такие награды очень вдохновляют».