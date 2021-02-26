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В Нагайбакском районе отменили режим ЧС

В Нагайбакском муниципальном районе Челябинской области сегодня, 26-го февраля, отменили режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также в пятницу режим ЧС был отменен в Октябрьском и Брединском районах региона.

В настоящее время режим ЧС еще сохраняется в десяти муниципальных образованиях Южного Урала. Это Локомотивный городской округ, Агаповский, Варненский, Верхнеуральский, Каталинский, Кизильский, Кунашакский, Нязепетровский, Троицкий и Чесменский районы.

В трех муниципалитетах региона - Трехгорном, Кыштыме и Катав-Ивановске - действует режим повышенной готовности.