В новогодние праздники южноуральцев ждут «Крылья дракона», «Чертов палец» и «Скалы любви»

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В поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа (Челябинская область) завершается реализация проекта «Из похода - со знаниями», в прошлом году завоевавшего президентский грант.

Благодаря проекту в Кыштыме размечены и оснащены информационными стендами несколько популярных туристических маршрутов. Теперь гости поселка могут самостоятельно совершать прогулки по местным достопримечательностям, не объединяясь в группы и не обращаясь к услугам гида-экскурсовода.

В частности, при поддержке фонда президентский грантов были обустроены маршруты к горе Теплой, скальным останцам «Крылья дракона» и «Чертов палец», к Липовой горе и вершине Слюдяной, «Скалам любви» и кварцевым карьерам.

При поддержке центра развития туризма Кыштымского городского округа и конкурсу «Малая культурная мозаика малых городов и сел» местный клуб спортивного ориентирования «Роза ветров» также подготовил виртуальную карту достопримечательностей Слюдорудника с описаниями объектов, фотографиями, координатами и треками основных маршрутов.

Как пояснила специалист Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова, карта станет пополняемым банком данных о туристических направлениях Слюдорудника и Кыштыма.

Протяженность размеченных и нанесенных на карту маршрутов составляет около двадцати километров. Ежегодно эти места посещает более десяти тысяч туристов.

В 2021-м году клуб «Роза ветров» планирует пополнить карту новыми маршрутами - на карте появятся треки к озеру Агардяш, старой узкоколейке до Деханова пруда, кольцевые и радиальные маршруты для прогулок на велосипеде к озеру Увильды, затопленным карьерам Долгобродского водохранилища, к Карабашу и Верхнему Уфалею. Маршруты будут исключать (или минимально затрагивать) участки дорог с интенсивным автомобильным движением.

Поселок Слюдорудник приглашает всех желающих прогуляться по своим всесезонным и интересным маршрутам уже в эти новогодние каникулы.