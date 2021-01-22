В России выступили за легализацию мини-гостиниц в частных домах

В 2021 году увеличат финансирование муниципалитетов Челябинской области, но не все получат одинаково

В особенный день нового года в Челябинской области родилось 162 новые семьи

В особенный день нового года – 21.01.2021 – в Челябинской области поженились 162 пары.

Лидером по числу зарегистрированных в будний день, четверг (это был 21-й день 21-го года 21-го века), оказался Челябинск, где родилось 60 новых семей (самым популярным в южноуральской столице оказался отдел ЗАГС Курчатовского района – здесь расписались 15 пар влюбленных горожан). В Магнитогорске узаконили свои отношения 24 пары.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, выбирая день для регистрации брака, большинство пар выбирают особенные числа, не оставаясь равнодушными к числовой магии.

«Говорят, что красивая дата обеспечивает прекрасную, счастливую жизнь, а сам союз, подкрепленный цифрами, получается прочным и удачным», - отмечают сотрудники госкомитета.

Следующая красивая дата - 12.02.2021. На сегодняшний день в территориальные отделы ЗАГС подано уже 166 заявлений.

Напомним, церемонии бракосочетания на Южном Урале проходят с учетом требований безопасности в связи с коронавирусом. В зал допускается не больше 15-ти гостей, которым рекомендовано соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.