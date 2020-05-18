В Озерске коронавирус отправил на самоизоляцию часть бойцов Росгвардии

В Озерске (Челябинская область) из-за заболевшего росгвардейца часть личного состава отправлена на обязательную самоизоляцию. В войсковой части проводится необходимый комплекс мер по дезинфекции.

Информацию о том, что у одного из сотрудников Росгвардии обнаружен коронавирус, агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в силовых структурах региона. По предварительной информации, болеют и члены его семьи.

«Войсковая часть продолжает выполнять возложенные задачи в условиях соблюдения мер режима повышенной готовности. Организован и регулярно проводится комплекс барьерных и дезинфекционных мероприятий. По решению командования часть личного состава переведена на режим изоляции», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Напомним, в Озерске за минувшие выходные отмечен резкий рост числа заболеваний с коронавирусной инфекцией. Уже в воскресенье число инфицированных в городе выросло до 22 человек. Практически все новые случаи заражения – контактные. Одна жительница Озерска заразилась после общения с родственниками из Свердловской области, инфицированными COVID-19. Они приезжали к женщине в сад, находящийся за пределами города.