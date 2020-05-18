В Озерске за выходные число случаев коронавируса выросло в 1,8 раза

Резкий рост числа случаев коронавирусной инфекции отмечен за минувшие выходные в Озерском городском округе (ЗАТО, Челябинская область).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Озерска, по состоянию на пятницу, 15 мая, в городе было зафиксировано 12 случае заболевания, в больницах оставалось 11 человек, из которых два ребенка.

Уже в воскресенье число инфицированных в Озерске выросло до 22 человек. В данный момент в инфекционном отделении больницы № 71 находится 19 пациентов. Они получают необходимое лечение. Двое пациентов по медицинским показаниям переведены на лечение в лечебные учреждения Челябинска.

Практически все новые случаи заражения – контактные. Одна жительница Озерска заразилась после общения с родственниками из Свердловской области, инфицированными COVID-19. Они приезжали к женщине в сад, находящийся за пределами города.

По данным оперативного штаба, к данному моменту в Озерске уже зарегистрирован 31 инфицированный. Самому маленькому – один год, возрастному – 80 лет.

Один случай завозной, восемь заболевших никуда не выезжали и ни с кем не контактировали, остальные – контактные.

По состоянию на воскресенье, 17 мая, в регионе было подтверждено 1706 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев ковида зарегистрировано в Челябинске – 500, Магнитогорске - 412, Златоусте – 371, Миассе - 98.

В других закрытых территориальных административных образованиях региона заболевших меньше: в Снежинске – семь, в Трехгорном - шесть.