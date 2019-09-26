В первой горбольнице Челябинска сменилось руководство
Общество
Сегодня, 00:07
Автор: 
Любовь Юрина

Главный врач городской больницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов покинул занимаемый пост. Потомственный медик Дмитрий Тарасов (дед – уролог, папа- хирург, мама – акушер-гинеколог), окончивший Челябинскую государственную медицинскую академию, решил заняться законотворческой деятельностью.

Напомним, накануне, 24 сентября, на первом заседании Челябинской городской думы второго созыва Дмитрий Тарасов был избран заместителем председателя городского парламента. Это должность освобожденная и новоиспеченному вице-спикеру пришлось покинуть пост главврача, который он занимал более пяти лет.

Новым главным врачом первой горбольницы назначен Максим Угнивенко, работавший до настоящего момента заместителем руководителя этого лечебного учреждения.

ДЛЯ СПРАВКИ

Дмитрий Алексеевич Тарасов родился 23 февраля 1978 года в Риге (Латвия). В 2000 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию. После этого в течение шести лет работал в Челябинской государственной медицинской академии, занимался преподавательской и лечебной деятельностью. С 2005 по 2007 годы работал заместителем директора по финансово-экономической безопасности ООО «Модем» (по совместительству). В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию.

С 2007 по 2010 годы трудился исполнительный директором в ООО «Урологическая клиника», где курировал вопросы ИТ-стратегии предприятия. В мае 2010 года стал председателем комитета информационного и программного обеспечения правительства Челябинской области, которое в ноябре этого же года было реорганизовано в министерство информационных технологий и связи.

В мае 2013 года Тарасов был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения региона. Он возглавлял минздрав менее года. В июне 2014 года ушел в отставку и стал руководить первой городской больницей.

Избирался депутатом Челябинской городской думы первого созыва. Во втором созыве избран вице-спикером.

Автор: 
Любовь Юрина
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