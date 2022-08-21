В первый день Кубка губернатора спасатели эвакуировали к берегу Увильдов восемь яхтсменов

В первый день Кубка губернатора Челябинской области по парусному спорту спасатели оказали помощь и эвакуировали к берегу восемь яхтсменов.

Напомним, 21 и 22 августа на озере Увильды проходит парусная регата - гонки взрослых и детских классов яхт.

В этом году на участие в Кубке губернатора поступило более двухсот заявок от спортсменов из Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска, Екатеринбурга, Магнитогорска. Кроме того, значительно увеличилось число журналистов изрителей, наблюдающих за ходом борьбы с берега и акватории озера, отмечают в поисково-спасательной службе области.

В первый день, 20 августа, состоялась любительская парусная регата для взрослых. Гонки флота в детских классах яхт проходят в течение двух дней - 20 и 21 августа. В них участвуют юные яхтсмены от 12 до 16 лет на яхтах классов «Оптимист», «Зум-8» и «Кадет».

Мобильный поисково-спасательный отряд обеспечивает безопасность участников Кубка Губернатора, зрителей и спортсменов, оказывая помощь тренерам и судьям на маршрутах.

Только в первый день регаты спасатели оказали помощь восьми участникам.