21.08.2022
В первый день Кубка губернатора спасатели эвакуировали к берегу Увильдов восемь яхтсменов
21.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 августа
21.08.2022
В Челябинске состоялся праздник цветов и плодов
21.08.2022
Преподаватель ЮУГМУ спас дом от пожара
21.08.2022
Авария в Варненском районе унесла жизни трех человек
21.08.2022
Последнему участнику «Парижского полумарафона» на финише понадобилась помощь
В первый день Кубка губернатора спасатели эвакуировали к берегу Увильдов восемь яхтсменов
16.08.2022
На Увильдах состоится Кубок губернатора по парусному спорту
17.07.2014
В Миассе состоялось открытое первенство УрФО по парусному спорту
27.08.2013
На Тургояке успешно прошла международная регата
16.08.2013
На Тургояке поборются за «Кубок Короткевича – 2013»
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022