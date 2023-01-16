В понедельник - десятый день Святок

В понедельник, 16 января, - десятый из двенадцати дней рождественских Святок. До Крещенского вечера осталось два дня.

Святить двенадцать дней после праздника Рождества Христова Церковь начала с древних времен. Уже в церковном уставе преподобного Саввы Освященного (умер в 530 году), в который вошли еще более древние чиноположения, пишется, что во дни святок «никакоже пост, ниже коленопреклонения бывают, ниже в церкви, ниже в келий», и возбранено совершать священнодействие брака.

По словам святых отцов, «не разгул и шумные пиры делают праздник Христов радостным, а утешающая благодать Божия». Поэтому христианами принято было посещать святые места, жертвовать бедным, навещать больных, и проводить святки в любви и мире друг с другом, прощать все обиды, и верить в бесконечную милость Господню.

По английской традиции на святки обязательно пили «восейл» - горячий пряный эль с печеными яблоками. В каждой семье обязательно готовили котелок с дымящимся элем для угощения. В некоторых частях Англии люди собирались в группы и ходили со своим котелком восейла, украшенным ленточками и гирляндами, по улицам деревни, распевая песни. Они стучались в двери домов и предлагали хозяевам опробовать их восейла или просили добавить им из семейного котелка.

В Голландии восемь ночей перед Рождеством и восемь после праздника, ночной страж после возвещения утра пел смешную песню. В ней давались советы - во время праздников есть кашу с изюмом и прибавлять в нее сахарного сиропа, чтобы она была слаще.

По народному календарю 16 января - день Малахия или Гордеев день.

В Гордеев день в старину особое почтение оказывали домашней кормилице - буренке. На Руси крестьяне верили, что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, доят коров с такой силой, что те погибают. Чтобы избежать этого, над воротами привязывали сальную свечу и обращались к домовому с просьбой присмотреть за скотиной.

В этот день также принято было варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. Впрочем, и сами хозяева не брезговали этим кушаньем. По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми - иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. По этому поводу говорили: «Сатана гордился - да с неба свалился».

Считалось, что на Малахия можно исцелить человека от меланхолии. В этот день святому Гордею молятся в этот день об излечении больного эпилепсией. Считалось также, что только в этот день знахарь или знахарка могли вылечить припадочного больного, или «порченого» человека.