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В понедельник у православных – Духов день

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 09:56
Автор: 
Олеся Денисова

Сегодня, 8 июня, православные Челябинской области отмечают праздник – Духов день, день сошествия Святого Духа на апостолов. Он отмечается на 51-й день после Пасхи и на следующий день после Святой Троицы.
В этот день церковь чествует Третье Лицо Пресвятой Троицы, утверждая Его равенство и единосущие с Богом Отцом и Богом Сыном. 
Святой Дух - в православном христианстве - третья божественная составляющая Святой Троицы. Именно сошествие Святого Духа на апостолов явило попечение всех Лиц Триединого Бога о мире: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог Дух Святой освящает мир через устроение Церкви.

В евангельской традиции сошествие Святого Духа описывается как появление пламени, всполохи которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели «дар языков» – стали говорить на разных, не известных им ранее языках – и таким образом получили возможность проповедовать веру Христову по всему миру.

В Духов день в народе развивали Троицкие березки, иногда саму березку топили в воде. Вся неделя называлась русальной, так как считалось, что с этот день русалки выходят из воды. На Троицу и в Духов день остерегались купаться, быть около воды. Иногда особым обрядом осуществляли «проводы русалки» с ряжеными. Последний день русальной недели назывался русальным заговеньем.

У славянских народов еще в дохристианские времена этот день был связан с почитанием земли-кормилицы. Считалось, что земля справляет именины, и все работы с землей считались святотатством. Этот обычай - не нарушать покой земли - вошел и в православные традиции.

Считалось, что в этот день тепло идет не только от неба, но и от земли. Сегодня синоптики обещают жаркую погоду и без существенных осадков. Воздух прогреется до плюс 25-30 градусов.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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