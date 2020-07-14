В понедельник в Миассе и Златоусте открылись первые загородные лагеря для детей

В Челябинской области к утру вторника, 14 июля, открыт 21 загородный лагерь и 184 пришкольных. Летняя оздоровительная кампания в регионе стартовала шестого июля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки области, всего на данный момент открыто 21 загородный лагерь, в которых оздоравливаются 2 тысячи 854 ребенка. Кроме того, еще более 14 тысяч детей отдыхают в 184 лагерях дневного пребывания. Ежедневно продолжаются открываться новые лагеря: как загородные, так и дневного пребывания.

«В Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте открытие лагерей дневного пребывания детей (пришкольных) из-за продления режима ограничительных мероприятий отложен как минимум на неделю», - уточнили в минобрнауке.

Загородные лагеря в этих муниципалитетах (ввиду их удаленности от массовых скоплений людей) постепенно открываются. В Челябинске девятого июля был открыт детский оздоровительный лагерь «МируМир». В первую смену отдыхает 120 детей.

В понедельник, 13 июля, в Миассе открылся детский оздоровительный лагерь «Ильмены». В первую смену смогут отдохнуть 306 детей. Она продлится 21 день. За весь этот период родителей не будут пускать в лагерь и даже запрещено детям передавать вещи. «Тщательно соберите пожалуйста вещи ребенка, чтобы было достаточное количество носков и белья и сменной одежды для смены в 21 день, положите пакет для грязного белья», - предупредили заранее родителей.

В Златоусте также накануне началась первая смена для детей в санатории-профилактории «Металлург». Отдохнуть и получить лечение здесь смогут 363 ребенка.

В Магнитогорске к открытию готовится ЗКО «Карагайский». Ориентировочно они должны получить разрешение на заезд 15 июля, уточнили в минобрнауки.

В министерстве уточнили, каждое решение по организациям оздоровления и отдыха детей согласуется с территориальным управлением Роспотребнадзора и местной МВК. Контроль за открытием лагерей осуществляется в ручном режиме. Ситуация меняется и корректируется ежедневно.