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В поселке Томинском возведут большой православный храм

В поселке Томинском (Сосновский район, Челябинская область) возведут большой православный храм - по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория и благодаря помощи основателя Русской медной компании, православного мецената Игоря Алтушкина.

Главный престол будущего храма освятят во имя Архистратига Божия Михаила, малый придел назовут в честь святителя Николая Чудотворца.

Об этом сегодня, 20-го февраля, рассказывает сообщество «Челябинская митрополия» в ВКонтакте.

Православная община существует в Томинском, где проживает свыше тысячи двухсот человек, на протяжении полутора десятилетий. Все это время верующие ютились в небольшом помещении. Тем временем, число прихожан постоянно растет, потребность в капитальном храме увеличивается с каждым годом.

Настоятель храма, священник Николай Платонов рассказал, что все эти годы православные томинцы не переставая приходили к поклонному кресту и молились на том месте, где должен стоять просторный и красивый храм.