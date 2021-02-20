В поселке Томинском возведут большой православный храм

В поселке Томинском (Сосновский район, Челябинская область) возведут большой православный храм - по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория и благодаря помощи основателя Русской медной компании, православного мецената Игоря Алтушкина.
Главный престол будущего храма освятят во имя Архистратига Божия Михаила, малый придел назовут в честь святителя Николая Чудотворца.
Об этом сегодня, 20-го февраля, рассказывает сообщество «Челябинская митрополия» в ВКонтакте.
Православная община существует в Томинском, где проживает свыше тысячи двухсот человек, на протяжении полутора десятилетий. Все это время верующие ютились в небольшом помещении. Тем временем, число прихожан постоянно растет, потребность в капитальном храме увеличивается с каждым годом.
Настоятель храма, священник Николай Платонов рассказал, что все эти годы православные томинцы не переставая приходили к поклонному кресту и молились на том месте, где должен стоять просторный и красивый храм.
«Теперь наши молитвы услышаны. В поселке достаточно много верующих, им нужна воскресная школа, нужно помещение для бесед со священником. Для этих важнейших миссионерских начинаний на территории храма будет построен причтовый дом», - отметил священнослужитель.