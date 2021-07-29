В Публичной библиотеке Челябинска прочитали «Зверрррскую лекцию»

Вчера, 28 июля, в публичной библиотеке Челябинска прошла очередная «Зверрррская лекция» биолога Анастасией Омельченко – о кошках.

На лекции, которая была посвящена самым гибким, ловким, грациозным созданиям - кошкам, каждый желающий мог задать вопрос о своём любимом питомце или же просто насладиться рассказом Анастасии о диких и домашних кошках.

Лектор рассказала множество интересных фактов о больших хищных кошках (тигры, львы, пантеры, пумы и др.), а также о наших домашних кошечках.

Оказывается, к группе больших кошек относятся те кошки, которые умеют рычать: лев, тигр, ягуар.

Те же, что этим умением не обладают - снежный барс, леопард - составляют малую группу. Кстати, снежные барсы способны совершать невероятные прыжки до шести метров в длину и трёх метров в высоту.

Многие из слушателей удивились, узнав, что такого животного, как пантера, не существует – это собирательное название для леопардов, пум и ягуаров, имеющих чёрный окрас.

И какая, оказывается, преходящая власть у царя зверей – льва. Главного самца приглашают в прайд только на три-четыре года, затем он уступает место более молодому и сильному сопернику.

Что касается наших домашних кошек, то удивительный факт: лучший друг кошки – собака. Очень часто реальная жизнь опровергает пословицу «Ругаются, как кошка с собакой», на самом деле эти животные могут стать самыми близкими друзьями и потом не смогут жить друг без друга.