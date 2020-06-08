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В пяти районах Челябинска завершена инвентаризация разрешений на строительство

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:59
Автор: 
Евгения Александрова

В пяти районах Челябинска полностью завершена инвентаризация разрешений на строительство, выданных за период с 2017-го года. 

Поручение провести ее глава города Наталья Котова давала своему заместителю по градостроительству Владимиру Шамне в мае. Сегодня, восьмого июня, на аппаратном совещании в челябинской мэрии он получил новое задание от начальницы - вместе с главами пяти районов, где инвентаризация уже завершилась, проверить все участки, попавшие в список.

"Посмотрите, может быть, застройка каких-то участков вызовет у вас сомнения. На эту работу даю вам две недели. Выезжайте на место и проверяйте. Обратную информацию отправляйте мне. Жду вашего мнения в отношении той или иной территории", - сказала Наталья Котова.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", 18 мая этого года глава города распорядилась об отмене разрешения на строительство аптеки в Металлургическом районе, возле центрального клуба. После встречи с Котовой застройщик остановил все работы. 

Разрешение на строительство и снос зеленых насаждений организация, заплатившая в бюджет города 408 тысяч рублей в качестве компенсации за вырубленные деревья, получила в сентябре 2019 года. 

С этого года - так решила Наталья Котова - каждое разрешение на строительство в южноуральской столице будет выдаваться только после выезда представителей власти на место и доскональной проверки происходящего.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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