В пятницу вечером ограничат движение транспорта на выезде из Челябинска

В пятницу, 19 июня, поздно вечером ограничат движение транспортных средств на выезде из Челябинска в сторону Уфы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УрпрДор, на 1870 километра автомобильной дороге М-5 «Урал» (на выезде из Челябинска) вводится временное ограничение движения транспортных средств в связи с проведением работ по установке модульного надземного пешеходного перехода.

На момент монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода движение будет полностью перекрыто с 23 часов до 23 часов 40 минут 19 июня 2020 года.

Автомобилистов просят следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.