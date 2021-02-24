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В районе поселка Петропавловский застрял еще один пассажирский автобус

На автодороге Южноуральск-Магнитогорск застрял рейсовый автобус, в котором находились 52 пассажира. Сейчас дорожная техника расчистила дорогу, общественный транспорт отправится дальше по намеченному маршруту.

На автодороге Южноуральск - Магниогорск дорожная техника расчистила дорогу для автобуса, застрявшего в районе поселка Петропавловский. Сейчас его сопроводят до Степного. Дальше он отправится по намеченному маршруту. В автобусе 52 человека. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Напомним, ранее на данной автодороге заложниками непогоды стала детская хоккейная команда. 20 юных спортсменов возвращались с соревнований из Златоуста. Водителю сообщили об опасности и рекомендовали остановиться в городе Южноуральске, но он этого не сделал. Возле села Летягино автобус с детьми застрял в снежном сугробе.

Сейчас движение на трассе Петропавловск - Южноуральск восстановлено. Снежный затор расчищен, возобновлено движение легкового и грузового транспорта.

Детей и водителя сотрудники ГИБДД пересадили в автомобили волонтеров и доставили в ближайшую гостиницу в поселке Кичигино. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Всего за время непогоды сотрудниками ГИБДД региона из снежного плена извлечено свыше 400 транспортных средств, в том числе шести пассажирских автобусов.

Напомним, в Челябинской области временное ограничение движения транспорта по региональным дорогам, введенное вчера, 23-го февраля, в 16 часов, продлено с 8 утра до 18 часов 24-го февраля.