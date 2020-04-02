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В России за сутки подтверждено 771 случай коронавируса, в УрФО – шесть новых

Общество
Сегодня, 15:14
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтвержден 771 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 29 регионах, что на 1,75 раза больше, чем в предшествующие им сутки (тогда было небольшое сокращение, а двое суток назад - прирост 198 случаев).

В Москве за сутки зарегистрировано 595 новых случаев, что на 328 случаев больше, чем сутки назад. Почти 46% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, около 15% - старше 65 лет, 6% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

 

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Челябинской области и Свердловской областях. Прирост за сутки шесть случаев

По состоянию на утро 2 апреля в мире подтверждено 933 тысячи 679 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 8,9%). Из них 850 тысяч 955 случаев зарегистрировано в 175 странах мира (за сутки добавилась одна страна), остальные – в Китае.

В Российской Федерации зарегистрировано 3 тысячи 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах (за сутки прибавился еще один регион), в том числе в Москве – 2 тысячи 475 случаев. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 235 человек, в Москве – 140 человек.

В УрФО официально подтверждено 74 случая: в Свердловской области – 38 человек (пятое место в стране по числу заболевших), в Челябинской области - 21 случай (за сутки регион перешел с восьмого на 12-е место в списке по стране), в Ханты-Мансийском автономном округе – восемь, в Тюменской области – шесть, в Курганской области – один.

Коронавирус унес жизни 30 человек, в том числе в Москве – 19, в Санкт-Петербурге, Московской и Псковской областях – по два случая, в Пензенской, Оренбургской и Владимирской областях, в Пермском крае и Чеченской Республике – по одному.

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Автор: 
Олеся Денисова
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