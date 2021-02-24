В четверг почти все школьники Челябинской области будут учиться дистанционно

В Челябинске три трамвайных вагона отправились в пробную поездку

В ряде районов Челябинской области региональные трассы закрыли до десяти утра 25 февраля

В ряде районов Челябинской области региональные трассы закрыли до десяти утра 25-го февраля.

О продлении временного ограничения движения транспортных средств по автодорогах муниципальных образований Южного Урала сообщили вечером 24-го февраля в миндортрансе региона (ограничение введено в 16 часов 23-го февраля и продлевалось уже неоднократно).

Ограничение распространяется на Брединский, Кизильский, Карталинский, Варненский, Пластовский, Чесменский, Троицкий, Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский и Октябрьский районы.

На основании рабочей встречи представителей министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с руководством ЮУЖД было принято решение о предоставлении дополнительных шести единиц снегоуборочной техники Верхнеуральскому, Брединскому, Карталинскому, Нагайбакскому и Увельскому районам, а также Магнитогорскому городскому округу.