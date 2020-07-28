В Сатке из-за ковида закрыто одно из отделений Сбербанка, но на качестве обслуживания клиентов это не отразится

Один из офисов Сбербанка в Сатке Челябинская область временно приостановило работу в связи с выявлением коронавирусной инфекции Covid-19 у одного из сотрудников.

Объявление о временном закрытии на карантин размещено на входной двери в офис кредитного учреждения. Отделение не будет принимать клиентов с 23 июля по четвертое августа.

«Банк временно приостановил работу офиса по адресу ‪г. Сатка, ул. Солнечная д.15 с 23 июля 2020 года в связи с проведением мероприятий по дезинфекции и охране здоровья», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Сберегательного банка России.

При этом для клиентов остаются доступны по тому же адресу круглосуточная зона самообслуживания, где размещены четыре банкомата и два информационно-платёжных терминала. Офисы банка по адресам ул. Пролетарская д. 25 и ул. Комсомольская, 39 и все устройства самообслуживания в городе работают в прежнем режиме.

«Для совершения необходимых операций все наши клиенты могут воспользоваться сервисом Сбербанк Онлайн в веб-версии или мобильном приложении. Расчетно-кассовое обслуживание избирательных счетов также возможно с помощью дистанционных сервисов банка», - пояснили в банке.

Временно закрытый офис банка возобновит работу в обычном режиме ‪с пятого августа 2020 года

«Все сотрудники Сбербанка регулярно за счет работодателя сдают тест на наличие Covid – 19, что позволяет нам держать ситуацию под контролем и принимать оперативные решения в случае выявления заболевания уже на ранней стадии, тем самым не допуская распространение инфекции среди сотрудников и наших клиентов», - подчеркнули в банке.