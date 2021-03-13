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В субботу неравнодушные челябинцы формируют «Корзину доброты»

В предстоящую субботу, 13 марта, в Челябинске проходит масштабная акция «Корзина доброты», которую организует благотворительный фонд «Русь» при поддержке регионального правительства и «Пятерочки».

С 14 до 18 часов житель Челябинска может прийти в любой из магазинов сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и приобрести продукты с длительным сроком хранения - подсолнечное масло, крупы, макароны, овощные, фруктовые и рыбные консервы, сладости, печенье в пачках и другие. Можно также купить для нуждающихся и товары первой необходимости – бытовую химию, средства для кухни, туалетную бумагу, шампунь, мыло и даже корм для домашних животных.

Продукты нужно передать волонтерам фонда «Русь», которые будут находиться в закассовой зоне.

Все собранные продукты и товары в субботу вечером отвезут на склад. С утра в воскресенье, 14 марта, волонтеры начнут формировать равноценные наборы из полученного объема благотворительной помощи, которые затем доставят нуждающимся.

Планируется, что удастся сформировать не менее 600-700 наборов.

Помощь получат остро нуждающиеся семьи с детьми и одинокие граждане преклонного возраста.

В акции уже приняла участие председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» в Челябинской области Ирина Текслер, внеся свой вклад в «Корзину доброты».

Фото: Фонд "Русь"