В субботу - особый день поминовения усопших

Завтра, 21 марта, у православных особый день поминовения усопших – вторая Великопостная родительская суббота.

На Великий пост приходятся три Родительские субботы — на второй, третьей и четвертой великопостных седмицах. В 2020 году это 14, 21 и 28 марта соответственно. В эти дни в храмах совершаются заупокойные службы. Происходит это

В воскресенье третьей недели Великого поста за Всенощной выносится Святой Крест. Все верующие поклоняются Кресту, в это время поется: Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим.

Тем самым церковь прославляет Святой Крест и напоминает о страданиях Спасителя, чтобы укрепить верующих в прохождении поста. «Крест Христов – это знамение славной победы. Он не только символ горечи и боли, которых не миновать человеку в земной жизни, но он также залог вечной радости, перед которой все временные страдания ничего не стоят», - отмечают в челябинской епархии.

Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются "крестопоклонными".

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из четыредесятницы - сорока дней - и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой. Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной седмицей - 48 дней. В 2020 году пост начался второго марта и продлится до Пасхи Христовой – 19 апреля.

Четвертая неделя будет посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника, а на пятую празднуется память преподобной Марии Египетской. На шестую неделю отмечается Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). С понедельника седьмой недели начнется Страстная Седмица.