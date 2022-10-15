В субботу в Челябинск доставят ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны

В субботу, 15 октября, в Челябинск по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия доставят ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской.

Встреча святыни состоится 15 октября в 17 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Челябинск, ул. Кыштымская, 32). В этом храме мощи будут пребывать до 20 октября. Храм открыт с восьми до 20 часов.

Мощи блаженной Матроны будут пребывать на Южном Урале в дни празднования памяти святых Челябинской митрополии.

Ключарь кафедрального собора протоиерей Владимир Маничев объяснил, можно ли подавать блаженной Матроне записочки, как это делается в Покровском монастыре в Москве. Записки с именами на молебен подавать можно, но с пожеланиями - нежелательно.

В 2022 году Собор святых Челябинской митрополии выпал на 16 октября (отмечается в воскресенье после дня памяти священномученика Петра Полянского). В этот праздник верующие чествуют угодников Божиих, чья жизнь была связана с южноуральским краем.

Как сообщают пресс-служба Челябинской епархии, Святая блаженная старица Матрона является одной из наиболее почитаемых святых XX века. Близость к народу, простота, нестяжательность, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим и нуждающимся – все это сделало святую старицу близкой и любимой для каждого. Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями, ведь даже после своей святой кончины старица помогала всем, кто с чистым сердцем и верой прибегал к её ходатайству. Ковчег с частью мощей блаженной старицы приносится в пределы Челябинской епархии с родины святой Матроны – из Тульской епархии.

Принесение святыни в столицу Южного Урала организуется в рамках просветительского проекта «Ритмы веры». Организатором проекта выступает Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.