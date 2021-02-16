В травмпункте Челябинска медсестра наложила пациентке гипс, достав его из мусорной корзины

В агентство «Урал-пресс-информ» обратилась местная жительница, которая рассказала о том, как оказывается медицинская помощь в травмпункте Ленинского района Челябинска при ГКБ №9. Медсестра наложила ей старый гипс, который достала из мусорной корзины.

Женщина рассказала, что ее хождения по «медицинским мукам» начались еще в декабре 2020 года.

«28 декабря я обратилась за помощью в травмпункт Ленинского района Челябинска при ГКБ №9. Нога сильно болела и опухла. После рентгена мне поставили диагноз «перелом». Наложили гипс. Повторный прием был 31 декабря. И вот уже здесь врач стал настаивать, что пора снимать гипс. Что за три дня кости срослись? Я настояла, что это неправильное решение. Следующий прием был уже 11 января, гипс мне в итоге сняли, сказав, что и так все пройдет. А то ведь больничный вам придется оплачивать», - привела доводы медиков собеседница агентства.

Но ничего не прошло.

«Нога болела, опухла. Я два раза приезжала в травмпункт, но мне отказали в помощи. Сказали, потерпишь. В итоге, когда боль стала уже совсем невыносимой, понимая, что от медиков в Ленинском районе я ничего не добьюсь, я поехала в травмпункт на Российской. Мне сразу сделали рентген и снова наложили гипс. Но, чтобы открыть больничный, мне нужно было ехать в травмпункт Ленинского района по прописке. Врач взбесился, увидев меня, диагнозу коллег не поверил, снял с меня гипс и оправил на рентген. В итоге он велел санитарке наложить мне гипс снова. Она достала из мусорного ведра чей-то старый гипс, говоря, что он мой, и велела примерить. Хотя обязана была наложить новый. Чей гипс у меня на ноге? Я не знаю. Что там было в этом ведре для мусора? Тоже не знаю», - добавила собеседница агентства.

Женщина написала заявление в прокуратуру, ФОМС и Росздравнадзор по факту оказания некачественной медицинской помощи, а также на отказ в ее оказании.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинцы давно возмущаются тем, что им отказывают в медицинской помощи в травмпунктах. Врачи просто заявляют им о том, что у них и так все пройдет. В ФОМСе Челябинской области сообщили, что сейчас у них работают страховые представители. Они могут организовать экспертизу качества оказанной медицинской помощи, оказать помощь в случае отказа в оказании медицинской помощи и организовать экспертный контроль оказанных медицинских услуг.

А в травмпункте Ленинского района сейчас началась проверка.