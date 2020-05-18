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В Троицке число случаев ковида за выходные выросло на четверть, мэрия района отправлена на карантин

Общество
Сегодня, 12:39
Автор: 
Любовь Юрина

В Троицком муниципальном районе число случаев коронавирусной инфекции Covid-19 за выходные выросло на четверть. Районная администрация закрыта на карантин.

По данным областной больницы Троицка, по состоянию на 14 мая в районе было зарегистрировано 20 случаев коронавируса, в том числе в 11 жителей Троицка и у девяти жителей Троицкого района. К понедельнику число подтвержденных случаев выросло на 25% и достигло 25. В списке заболевших 16 троичан и девять жителей района.

В пятницу, 15 мая, была закрыта на карантин администрация Троицкого муниципального района в связи с выявленными случаями ковида у сотрудников.

«В связи с выявлением двух новых случаев заболевания с предварительным диагнозом COVID-19 среди сотрудников администрации Троицкого муниципального района весь аппарат уходит в режим самоизоляции», - сообщили в мэрии. Все сотрудники будут работать в дистанционном режиме.

«Данная мера вынужденная и направлена на предупреждение рисков распространения инфекции среди жителей города и района», - отметил глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров.

Проведено тестирование всех контактных сотрудников, мероприятия в полном объеме по санитарной обработке помещения администрации. .

«Несмотря на принятые меры (полная дезинфекция всех помещений, введение масочного режима и мер профилактики), мы по-прежнему видим распространение инфекции», - подчеркнул глава. По его мнению, говорить об очаге инфекции Covid-19 в районном администрации пока преждевременно, «поскольку объективных данных о количестве инфицированных пока нет».

Всего в администрации на сегодня подтверждено три случая инфицирования, один сотрудник уже выздоровел.

По данным оперативного штаба, из 25 случаев инфицирования четыре – завозные, в том числе три – из Москвы, один – из Подмосковья. Самым юным заболевшим девять лет (три человека), самому возрастному – 79 лет. Состояние пожилого жителя Троицка оценивается как тяжелое. Он заболел после контакта с инфицированным.

У 12 человек нет клинических признаков коронавирусной инфекции, у троих жителей Троицкого района – пневмония.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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