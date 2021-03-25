РЖД: В Челябинской области тепловоз сошел с рельсов не на путях ЮУЖД

В Троицке началась распиловка льда

В Троицке (Челябинская область) идет подготовка к безопасному пропуску паводковых вод. Спасатели приступили к распиловке льда.

Одно из мероприятий, эффективность которого подтверждена многолетней практикой, является метод ослабления льда в местах возможного образования заторов (распиловке). Спасатели поисково-спасательной службы Челябинской области провели эти работы на территории Троицкого городского округа, на общей площади в 500 квадратных метров вверх и вниз по течению реки Уй в районе Кустанайского моста.

«В ходе работ произведен распил льда в шахматном порядке. Лед в каналах тает быстрее, формируются небольшие льдины, которые беспрепятственно проходят в русле реки вниз по течению. Этот способ применяется уже более десяти лет, минимален по затратам и является самым безопасным для окружающей среды, инженерных сооружений и проживающего вблизи населения», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.

Напомним, что снижение рисков возникновения ЧС возможных при массовом сходе снежного покрова и таянии льда на водоёмах Южного Урала включает целый комплекс мероприятий. Разработка и контроль за их выполнением в муниципальных образованиях осуществляется комиссией по чрезвычайным