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В УрФО число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 218, в России – на 4774

Общество
Сегодня, 16:49
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 4 тысячи 774 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 81 регионе, что на 462 случая меньше, чем сутки назад.

Сутки назад было сокращение числа подтвержденных случаев на 406, двое суток назад был отмечен прирост на 1374 случая, перед этим сокращение на 1792 случая, до этого число подтвержденных случаев прирастало более недели на 1275, 715, 622, 60, 614, 216, 372 и 519 случаев ежедневно.

В Москве за сутки подтверждено 1 тысяча 959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 589 случаев меньше, чем сутки назад.

В Уральском федеральном округе за последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 94), в Челябинской области (плюс 57), в Свердловской области (плюс 28), в Тюменской области (плюс 22), в Ханты-Мансийском-автономном округе (плюс 12), в Курганской области (плюс 5). Общий прирост – 218 случаев, ранее прирост был в разы меньше – 57, 105, 128, 93 случая.

По состоянию на утро 23 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 637 тысяч 989 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 3,3%, до этого был прирост 3,1%). Из них 2 миллиона 553 тысячи 687 случаев (плюс 3,4%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 302 случая (прирост 0,02%).

В Российской Федерации зарегистрировано 62 тысячи 773 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 33 тысячи 940 случаев.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 4 тысячи 891 человек (плюс 471), в Москве – 2448 (плюс 181) человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Всего в УрФО официально подтверждено 1263 случая: в Тюменской области – 341, в Свердловской области – 271 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 243, в Ханты-Мансийском автономном округе – 215, в Челябинской области - 173 случая, в Курганской области – 20.

Коронавирус унес жизни 555 человек (за сутки умерло 42). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 288 (за прошлые сутки 27 человек), Московской области – 56, в Санкт-Петербурге – 17, в Республике Башкортостан и в Краснодарском крае – 14, в Республике Ингушетия - 13, в Республике Дагестан– 11, в Калужской области – восемь, в Воронежской и Нижегородской областях – семь, в Чеченской Республике, в Псковской области – шестеро, в Республике Чувашия, в Ставропольском крае, в Хабаровском крае, Красноярском крае, Владимирской, Пензенской областях – пятеро, в Республике Коми, в Пермском крае и в Новосибирской области - четверо, в Удмуртской Республике, Республике Калмыкия, в Республике Адыгея, Астраханской, Мурманской, Курской, Кировской, Тульской и Иркутской областях – трое.

В УрФО зарегистрировано семь случаев смерти от коронавируса: в Тюменской и Челябинской областях – по двое, в Свердловской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и в ЯНАО – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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