В условиях коронавируса южноуральские газовики работают с потребителями дистанционно

В условиях действия антикоронавирусных ограничений специалисты южноуральских газораспределительных компаний за полгода обработали более 30 тысяч обращений потребителей газа дистанционно

С начала введения режима ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции специалисты компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» (входят в Группу «Газпром межрегионгаз») обработали более 30 тысяч онлайн-обращений потребителей газа.

Наибольшее количество обращений в адрес южноуральских газораспределительных организаций касались вопросов предоставления технических условий, заключения договоров на подключение к газораспределительным сетям, оформления договоров на техническое обслуживание газового оборудования и оплаты услуг газораспределительных организаций.

Специалисты центров по обслуживанию клиентов в течение всего периода самоизоляции приняли около 20 тысяч звонков от потребителей, 2900 абонентов воспользовались сервисом «Личный кабинет» на официальных сайтах компаний или мобильных приложениях. Более 200 консультаций получили потребители газа, обратившись с вопросом в рубрику «Вопрос-ответ» на корпоративных сайтах. Помимо этого, газовики обеспечивали прием документов и заявлений по электронной почте.

«Наличие онлайн сервисов позволило нашим компаниям в условиях режима антикоронавирусных мер продолжить работу и удовлетворять запросы наших клиентов. Рекомендуем землякам и в дальнейшем максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами компаний, чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом», - отметил генеральный директор АО «Челябинскгоргаз», АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Справка:

Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в специальных разделах на сайтах организаций. Кроме того, ответы на вопросы по ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования, установке или замене газовых счетчиков, на оказание других услуг находятся на других сайтах.