В условиях тумана ГИБДД Челябинска просит воздержаться водителей от поездок

В Челябинске второй день стоит густой туман. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок, а пешеходам быть предельно внимательными и переходить проезжею часть только по регулируемым пешеходным переходам.

За прошедшие сутки в условиях тумана в Челябинске произошло несколько ДТП.

Так, на улице Доватора водитель Газели в условиях плохой видимости при включении зеленого сигнала светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с завершающим движение через перекресток автомобилем Шевроле Авео. В результате ДТП пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована.

На улице Профинтерна водитель машины Тойота Рав 4 совершил наезд на пешехода. Пострадала 16-летняя девушка.

На Свердловском тракте водитель Нивы сбил двух пешеходов.

Сотрудники ГИБДД Челябинска напоминают, что в условиях тумана резко снижается видимость, восприятие расстояние и скорости движения искажается, расстояние кажется большим, чем в действительности. Проезжая часть становится мокрой, что приводить к увеличению тормозного пути транспортных средств.

«Водители должны выбирать скорость движения с учетом условий видимости, чтобы была возможность отреагировать на внезапное появление опасности на дороге. Превышение скорости движения недопустимо. При приближении к перекресткам и пешеходным необходимо заблаговременно снижать скорость», - сообщила старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова.

Водителям Госавтоинспекция рекомендует не оставлять свои транспортные средства на обочинах дорог, так как припаркованный автомобиль может быть плохо заметен другим участникам дорожного движения. При движении на загородных трассах в условиях тумана, необходимо отказаться от совершения маневров обгона, при снижении скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Пешеходы для улучшения своей видимости при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток должны позаботится о наличие световозвращающих элементов на одежде.